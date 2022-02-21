В Пекине презентовали учебник белорусского языка и белорусско-китайский словарь

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине 21 февраля презентованы учебник белорусского языка и белорусско-китайский словарь. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии.

"Посольство Республики Беларусь в онлайн-формате провело презентацию специализированного учебника белорусского языка для китайских студентов и первого в истории китайско-белорусского и белорусско-китайского словаря, подготовленного специалистами Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета совместно с Институтом языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси", - говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, который по решению ЮНЕСКО отмечается 21 февраля с 1999 года. В рамках презентации с приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько.

Научный руководитель проекта по составлению китайско-белорусского и белорусско-китайского словаря, директор РИКК БГУ Анатолий Тозик рассказал о проделанной его командой работе и значении данных изданий для китайских студентов, изучающих белорусский язык. Приглашенный преподаватель белорусского языка Тяньцзиньского университета иностранных языков Ольга Шахаб поделилась своими впечатлениями о работе с китайской молодежью.

В мероприятии также приняли участие генконсульства Беларуси в Шанхае, Чунцине и Гуанчжоу, представители центров изучения Беларуси при вузах Китая, а также китайские студенты, изучающие белорусский язык, и их преподаватели.-0-