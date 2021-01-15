В перечень мер социальной поддержки отдельных категорий минчан внесены изменения

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В перечень мер социальной поддержки отдельных категорий граждан столицы внесены изменения. Соответствующее решение Мингорсовета депутатов от 24 декабря 2020 года №258 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Корректировки в решение Мингорсовета от 16 ноября 2016 года №243 "Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" внесены по нескольким пунктам.

Так, оплата бесплатного питания в размере стоимости не более 15 талонов в месяц неработающим и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей одиноким и одиноко проживающим инвалидам I и II группы, а также пенсионерам и супружеским парам пенсионного возраста будет осуществляться в том случае, если размер их пенсии не превышает 130% БПМ, действующего на дату подачи заявления. Ранее эта планка составляла 120% БПМ. С 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го 1 БМП в среднем на душу населения равен Br258,11. Также для оказания этой меры социальной поддержки стоимость талона для оплаты питания определяется из расчета не Br3, а Br4.

Расширился перечень тех, кому на бесплатной основе доступны услуги спецтранспорта "Социальная служба". Кроме инвалидов I группы, инвалидов-колясочников, детей-инвалидов до 18 лет, неработающих инвалидов II группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 БПМ, и сопровождающих лиц, право на бесплатное соцтакси теперь имеют ветераны Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды ВОВ.

Еще одна новация - сократился интервал, в течение которого отдельные категории граждан могут претендовать на стопроцентную оплату им 16-дневного курса медико-психологической реабилитации в реабилитационном центре. Речь об инвалидах и ветеранах ВОВ; членах семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны; родителях и вдовах, не вступивших в новый брак, военнослужащих, погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия, или при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей); бывших узниках фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывших несовершеннолетних узниках иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, из числа ветеранов и инвалидов, пожилых людей. Прежде все перечисленные граждане не могли проходить курс медико-психологической реабилитации за счет средств бюджета города Минска, если уже воспользовались такой возможностью за предшествующие два календарных года. Теперь - если были на бесплатной реабилитации в предшествующем календарном году.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-