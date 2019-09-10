В переписи населения в Беларуси будут задействованы не менее 12,5 тыс. переписчиков

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В переписи населения, которая пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября, будут задействованы не менее 12,5 тыс. переписчиков. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева перед началом заседания Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о готовности к предстоящему событию, Инна Медведева отметила, что остался основной этап - подбор временного переписного персонала. "Сейчас идет активная работа с учреждениями образования, а также иными организациями для подбора переписчиков. Подобрать и утвердить их мы должны до 16 сентября. Далее начнется обучение переписного персонала", - уточнила руководитель ведомства.

Что касается численности переписчиков, то сегодня, по ее словам, их 12,5 тыс.

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