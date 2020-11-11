В период эпидемии COVID-19 следует научить детей соблюдать личное пространство - эксперт

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период эпидемии COVID-19 следует научить детей соблюдать личное пространство. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна Дороженкова.

"Заболевание у детей, как правило, протекает легче, но я не вижу необходимости создавать условия, чтобы ребенок искусственно инфицировался. Поэтому детям, если они находятся, например, в общественном транспорте, поликлинике, также следует надевать маски. Важно научить их соблюдать социальную дистанцию. Дети с малого возраста должны понимать, что у каждого есть личное пространство и нарушать его не стоит. Тем более что вероятность передачи вируса контактным путем (т.е. при пользовании общими игрушками, посудой, предметами обихода и прочим) у детей высокая", - отметила Татьяна Дороженкова.

Чтобы уберечь детей, нужно обучить их тем же мерам профилактики, которые применяют взрослые. Сегодня наиболее действенными являются социальное дистанцирование, масочный режим, обработка рук.

"Важно научить детей правильно мыть руки. Сейчас в детских учреждениях обращают внимание на то, что мытье рук должно занимать примерно 20 секунд. Причем мыть нужно не только ладонь, но и тыльную сторону, между пальчиками", - сказала доцент кафедры.

Она добавила, что в это сложное время правильным также будет убрать мягкие игрушки - плюшевые, меховые. На ворсе какое-то время могут сохраняться вирусы, а обработке такие игрушки не подвергаются.

Что касается выживаемости вируса в окружающем пространстве, есть данные, что на коже человека он жизнеспособен в течение девяти часов. "Если обработать поверхность спиртосодержащим раствором, где процентное содержание этанола достаточно высокое (70-80%), то он погибает за 15 секунд. Если помыть руки с мылом, он погибает за это же время. Спрашивается, надо ли высушивать кожу бесконечно?" - обратила внимание Татьяна Дороженкова, отвечая на вопрос, какое средство лучше использовать для обработки рук. По ее словам, в дороге, например, есть смысл обрабатывать их антисептиком, а если вы дома, это можно сделать водой и мылом.

Исследования показали, что время выживания коронавируса на руках совсем небольшое - от 5 до 10 минут. Но за этот период человек может подержать себя за ухо, почесать глаз или дотронуться до носа, и такого привычного жеста уже достаточно, чтобы возбудитель благополучно сохранился и размножился.

По данным американских исследователей, коронавирус, выделившийся при чихании, живет около трех часов. Есть сведения, что количество вирусов, выделившихся при кашле, снижается в два раза за 66 минут, т.е. половина за это время погибнет. На хлопковой ткани выживаемость вируса три дня, а моющие средства, ультрафиолетовое облучение уничтожают возбудителей за несколько минут.-0-