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23 марта 2021, 12:17

В период глобального паникерства Беларусь бросает вызов пандемии - газета Wochenblick

Фото из архива
Фото из архива
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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире очень немногие политики, члены правительства, врачи, эпидемиологи и ученые высказывались против раздувания пандемии коронавируса. Одним из тех, кто пошел против мировых закулисных элит и с самого начала встал на сторону своих граждан, был Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет журналист Кристиан Мюллер в австрийской газете Wochenblick.

Вместо того чтобы ввергнуть свою страну в состояние апокалиптического страха и сеять панику, Александр Лукашенко неоднократно и убедительно заявлял о преувеличенной опасности COVID-19.

Такого просто быть не могло, чтобы страна в центре Европы вдруг выбилась из общей "коронавирусной колеи", а ее Президент со свойственным ему прагматизмом и без истерики при каждом удобном случае напоминал людям о простых правилах гигиены, которые вкупе с другими традиционными для белорусов способами укрепления здоровья, как баня и "сто грамм", способны победить любой вирус, отмечает журналист.

Европейская "независимая пресса" буквально пребывала в шоке, когда в начале апреля 2020 года из Беларуси приходили сообщения, что страна живет абсолютно нормальной жизнью: "Магазины, рестораны и бары открыты. Матчи белорусской премьер-лиги по футболу собирают полные стадионы. Люди практически не носят маски". И это в то время, когда германский Бундестаг заявил об "эпидемии национального масштаба" и 25 марта 2020 года принял план действий по борьбе с коронавирусом, приведший к катастрофическим последствиям.

В интервью после хоккейного матча Президент Беларуси с явной тревогой в голосе заявлял, что коронавирус - это уже не пандемия, а психоз. На одной из встреч глава государства сказал: "Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры. На волне психоза во всем мире остановили экономику. Это самое простое, что можно сделать. Мы тоже могли бы это сделать, в течение дня, но наша страна не переживет закрытия экономики".

На Беларусь оказывалось международное давление с целью заставить власти ввести жесткий карантин, изоляцию и комендантский час.

В апреле 2020 года в страну прибыла делегация ВОЗ с целью посещения медицинских учреждений Минска и Витебска. Причем делегация прибыла по приглашению главы государства. Министерство здравоохранения объявило о начале масштабного тестирования на COVID-19. Как отмечали тогда в ведомстве, ПЦР-тестами Беларусь обеспечена в полном объеме, есть свои производители, подписаны документы о поставке из-за границы. Планируемые поставки перекрывали потребность в обозримой перспективе. В стране активно занимались внедрением экспресс-тестов, которые выявляют не РНК вируса, а антитела к нему. Такая диагностика позволяет быстрее обследовать пациентов, которые имеют признаки заболевания, а также тех, кто уже перенес COVID-19 в легкой форме и имеет иммунитет.

К маю Беларусь уже занимала второе место среди всех стран СНГ по тестированию. Тем не менее, в стране не вводились никакие ограничения, карантин или другие радикальные меры.

По словам журналиста, в июне Международный валютный фонд предложил кредитную помощь при условии, что в стране будет введен жесткий карантин, как в Италии. Это предложение было отвергнуто Президентом. Александр Лукашенко ясно и недвусмысленно заявил: "Всемирный банк готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в Минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем."-0-

Белорусы ведут нормальную жизнь во время пандемии - австрийская газета Wochenblick

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