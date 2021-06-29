В первую смену в лагерях Беларуси отдохнули уже почти 200 тыс. детей

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вырос спрос на услуги по оздоровлению детей. Об этом журналистам сегодня рассказал заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков во время пресс-конференции, которая прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Летняя детская оздоровительная кампания стартовала в текущем году с началом детских каникул, хотя обычно начиналась с 15 июня. Прошел практически месяц, и уже можно сказать, что спрос на услуги по оздоровлению детей превысил все ожидания. Всего летом планируется организовать работу 5561 лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием и оздоровить 342 166 учащихся, а в первую смену в 4246 лагерях уже отдохнули 199 989 учащихся", - рассказал Алексей Желенков.

Из них в 3 661 лагере с дневным пребыванием оздоровились 161 422 ребенка и в 585 лагерях с круглосуточным пребыванием - 38 567. План по оздоровлению детей в летний период выполнен на 60%.

Консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик обратила внимание, акцент сделан на оздоровлении детей-сирот, детей, нуждающихся в государственной защите, а также других социально уязвимых категорий. Более того, их вовлекут в полезную и разумную занятость, причем ее организуют не только в оздоровительных лагерях.

"Каждый несовершеннолетний, который находится в социально опасном положении или в отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа, будет обеспечен 100% различными формами занятости и оздоровления", - сказала Лариса Емельянчик.

По словам Алексея Желенкова, на повышение спроса на услуги по оздоровлению детей повлияла позитивная эпидемиологическая обстановка в лагерях, где уделяют много внимания сохранению здоровья ребят и профилактике распространения коронавирусной инфекции, а также материально-техническая база, которая с каждым годом улучшается. Так, с 2015 года на приобретение оборудования, инвентаря, проведение текущих ремонтов в загородных лагерях было выделено около Br100 млн, а в этом году объем финансирования составит около Br15 млн.-0-