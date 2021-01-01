В первые часы 2021 года в Беларуси родились 53 ребенка

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первые часы 2021 года родились 53 ребенка - 24 мальчика и 29 девочек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Первый маленький белорус нового, 2021 года появился в Витебском областном клиническом роддоме. В документах мальчика будет стоять дата 01.01.2021 и время 0.01. Всего в области за ночь родились трое детей - 2 мальчика и 1 девочка.

В Минске появились 7 детей, из них один мальчик, остальные девочки. В Минской области - 8 малышей (5 мальчиков и 3 девочки).

В Брестской области родились 10 детей - 6 мальчиков и 4 девочки. Первый "новогодний" малыш здесь родился в 0.15 минут.

В Гродненской области первый ребенок нового года появился в 2.35. Всего же в области в первые часы 2021 года родились 7 малышей - 3 мальчика и 4 девочки.

В Гомельской области родились 9 детей: 5 мальчиков и 4 девочки. В Могилевской области первое рождение "новогоднего" малыша зарегистрировали в 0.10. Всего в области за ночь появились 5 детей - один мальчик и 4 девочки.

В РНПЦ "Мать и дитя" в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам - одному мальчику и трем девочкам.-0-