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Общество
04 мая 2020, 10:24

В первый день регистрации на ЦТ заявления подали более 2 тыс. абитуриентов

Фото из архива
Фото из архива
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Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. абитуриентов подали заявления в первый день регистрации на ЦТ, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Абитуриенты проявили достаточную активность, даже чуть больше, чем в прошлом году. Более 2 тыс. человек зарегистрировались уже в первый день", - рассказал Юрий Миксюк.

В этом году в связи с эпидобстановкой заявления от абитуриентов принимаются по электронной почте. Абитуриент подает заявление по своему выбору на одном из государственных языков Беларуси. Форма размещена на сайте Республиканского института контроля знаний. Заявление должно быть заполнено в электронном виде в соответствии с требованиями инструкции и отослано с личного электронного адреса абитуриента по 1 июня (до 18.00) на адрес электронной почты одного из пунктов регистрации абитуриентов для участия в ЦТ. Адреса электронной почты пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, инструкция по его заполнению и образец есть на сайте РИКЗ.

Не позднее одного рабочего дня с момента поступления заявления (для тех, что получены 1 июня, это будет 19.00 того же дня) пункт регистрации отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет. Он нужен для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан).

Чтобы не допускать массового скопления людей, пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь). Перед их посещением необходимо ознакомиться с информацией по этому вопросу на сайте пункта регистрации, куда абитуриент выслал заявление для участия в ЦТ. Забирать пропуска на тестирование абитуриент должен лично в предложенные ему дату и время. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае их утраты или хищения.

Абитуриенты, с которых плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ не взимается, также заполняют анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта регистрации. После этого они должны в предложенные им сроки лично забрать пропуска, имея при себе помимо паспорта, вида на жительство и т.д. документы, подтверждающие право на льготу.

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуска.

При желании можно поменять предметы для сдачи на ЦТ. Если заявление отправлено, а регистрация еще идет, то о своем решении абитуриент должен сообщить, когда придет в пункт регистрации. Если пропуска уже на руках, то придется снова забронировать дату и время посещения пункта регистрации, в котором они были оформлены, и лично перерегистрироваться.

В каждом пункте регистрации действует горячая линия для информационной поддержки абитуриентов по всем вопросам регистрации и прохождения ЦТ.

"Такая форма подачи заявления практикуется впервые. Раньше все вопросы решались в процессе беседы с абитуриентами, сейчас все приходится решать дистанционно. Но все работает, и пока неразрешимых вопросов нет", - отметил директор РИКЗ.-0-

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