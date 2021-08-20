В подмосковном Алабино состоялась жеребьевка участников конкурса "Армия культуры" АрМи-2021

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подмосковном Алабино в рамках #АРМИ2021 состоялась жеребьевка команд - участниц конкурса "Армия культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.Конкурс проводится впервые, в нем примут участие профессиональные исполнители, творческие коллективы, представители военных музеев и культурных центров из 19 стран.В ходе жеребьевки каждая команда продемонстрировала визитную карточку - творческий номер. Белорусские артисты будут выступать под №13.-0-