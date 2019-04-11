В Полесском радиационно-экологическом заповеднике начались работы по демаркации границы с Украиной

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе с Украиной на территории Полесского радиационно-экологического заповедника начались демаркационные работы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"В Наровлянском районе в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника начались демаркационные работы по вынесению белорусско-украинской границы с карты на местность. Обустройство границы осуществляется на основании решения совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии рабочей группой обеих стран", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось, по плану демаркации белорусско-украинской государственной границы на 2018 год основные усилия были сосредоточены на вынесении границы с карты на местность. За год совместно с украинской стороной обозначено более 380 км. На 2019 год запланировано вынесение на местность 84 км границы и установка около 400 пограничных знаков.-0-
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