В поликлинику дистанционно, или Когда посещения можно избежать - комментарий

В пандемию многие предпочитают минимизировать посещение общественных мест, в том числе медицинских учреждений, куда обращаются лишь при острой необходимости. И здравоохранение в свою очередь идет навстречу населению: оформить рецепт и заказать выписку из амбулаторной карты можно дистанционно. Какие еще услуги поликлиники оказывают удаленно, а за какими все же необходимо приходить лично, рассказала корреспонденту БЕЛТА главный врач 39-й поликлиники Минска, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Ольга Есманчик.

Одна из услуг, которые поликлиники оказывают дистанционно, - заказ выписки из амбулаторной карты (для водительской комиссии, на консультацию к врачу-специалисту и др.). Такая возможность есть на сайте каждого амбулаторно-поликлинического учреждения страны. Для этого на сайте поликлиники нужно заполнить специальный бланк-заявление, где указать паспортные данные, адрес регистрации и другие необходимые сведения. Выписка формируется в течение пяти дней, однако, как показывает практика, на это может уйти всего день-два. О готовности сообщат в письме на адрес электронной почты, которую человек указал при подаче заявления. Там будет указано время работы кабинета, в котором можно выписку забрать. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Если выписка нужна для водительской комиссии, по действующим нормативным документам пациента попросят предоставить также результаты анализов и некоторых исследований, выполненных в течение последнего года. Среди них общий анализ крови, мочи, исследование уровня глюкозы, результаты электрокардиограммы и рентгенографии органов грудной клетки (флюорографии). "Если пациент в течение года эти исследования не выполнял, в уведомлении о готовности выписки из амбулаторной карты наш сотрудник ему об этом напомнит и пригласит пройти обследование в поликлинике, результаты которого внесут в выписку", - сказала Ольга Есманчик.

Пациент сам определяется: либо он сдает анализы и получает окончательный вариант выписки, либо забирает документ без необходимых исследований, предполагая, что пройдет их позже. В Минске это можно будет сделать в 24-й поликлинике спецмедосмотров либо в другом учреждении здравоохранения, где он планирует проходить медосмотр.

Многие поликлиники, а в Минске уже все, предоставляют такую услугу, как заказ выписки из амбулаторной карты о результатах проведенной вакцинации против инфекции COVID-19. Для этого также не обязательно приходить в медучреждение: заполнить бланк-заявление можно в электронном варианте на сайте поликлиники и отправить его на указанную там электронную почту. Выписка готовится в течение одного-двух рабочих дней. Услугу можно оплатить либо на месте в кассе, либо через ЕРИП, предоставив кассиру чек. Информацию о том, что пациент выполнил два этапа вакцинации против инфекции COVID-19, также направляют в поликлинику по месту его фактического проживания.

Если пациенту для выезда за пределы республики нужен сертификат о проведенной вакцинации, его также можно заказать в электронном формате. Впрочем, нет необходимости бежать за сертификатом сразу же после вакцинации, поскольку его предоставят по мере необходимости. Человек может обратиться за этим документом в любое время в течение года после введения второго компонента.

Ольга Есманчик обратила внимание: выписку из амбулаторной карты о проведенной вакцинации и сертификат необходимо получать в поликлинике, которая выполняла инъекции, а не по месту жительства. Однако есть и исключения. Они касаются, например, тех, кто отслужил в армии или вернулся из мест лишения свободы. Эта категория людей получает сертификат в медучреждении по месту своего фактического проживания.

А вот заказать медицинскую справку о состоянии здоровья дистанционно не получится. "Это документ, который выдается при непосредственном осмотре пациента. Если она нужна, в частности, для бассейна, врач должен осмотреть кожные покровы, исключить наличие различных кожных, грибковых заболеваний", - отметила Ольга Есманчик.

Без посещения поликлиники не получится оформить медицинскую справку о состоянии здоровья и для направления на санаторно-курортное лечение. "Если пациент с учетом эпидситуации в стране не приходил в поликлинику более полугода, его должен осмотреть врач, назначить те или иные диагностические исследования с учетом имеющихся хронических заболеваний и только после этого оформить медсправку", - сказала главврач.

Однако минимизировать посещения можно и в этом случае. "Мы стараемся организовать работу так, чтобы пациенту не пришлось лишний раз идти в поликлинику сначала для осмотра, затем за результатами анализов (их можно получить удаленно) и только потом - за выпиской", - добавила Ольга Есманчик.

Чтобы не приходить в поликлинику лишь за результатами выполненных анализов и заключениями диагностических обследований, можно воспользоваться личным кабинетом. Получить доступ в него можно при оформлении в поликлинике карты медицинского обслуживания ("зеленая карта"). Если человек заинтересован в такой услуге, он подписывает информированное согласие о том, что будет сохранять врачебную тайну. Иными словами, он обязуется нести персональную ответственность за сохранность логина и пароля, которые сам себе же и создаст.

Благодаря этому сервису пациент вне зависимости от времени работы поликлиники может в режиме реального времени посмотреть результаты анализов. Если потребуется куда-либо их предоставить, можно самостоятельно их распечатать. Более того, в личном кабинете пациенты могут посмотреть свой паспорт здоровья, выполненные прививки, план вакцинации. Там есть информация о вызовах бригады скорой медицинской помощи. Также можно увидеть, какие рецепты выписывались, а для льготной категории граждан указывается сумма затраченных денежных средств как со стороны пациента, так и со стороны государства. Например, инвалиды первой группы оплачивают всего 10% стоимости лекарств, 90% компенсирует государство.

Через личный кабинет, как и через сайт поликлиники, можно заказывать талоны на прием к врачу, вызывать врача на дом, а также отказаться от заранее заказанных талонов либо снять вызов врача на дом, если нет такой необходимости.

На самом деле это очень удобно. Отдельные вопросы можно решить оперативнее. Например, в бланке анализа указываются показатели пациента и референтные значения. Если результаты анализов в норме, нет необходимости дополнительно обращаться к врачу, если есть изменения - к специалисту лучше прийти. По словам Ольги Есманчик, такая возможность не только уменьшает количество посещений поликлиники, но и делает медицинскую помощь доступнее.

Прийти в поликлинику лично придется в тех случаях, когда предстоит плановое оперативное вмешательство, которое нельзя отложить. Пациент должен пройти обследование, в том числе сдать мазок на инфекцию COVID-19 за 2-5 дней до госпитализации (желательно это сделать за 2-3 дня). Врач общей практики осмотрит пациента и выдаст направление на госпитализацию.

Впрочем, и в таких случаях населению идут навстречу. "Когда пациент сообщает в поликлинику, что ему нужно получить заключение перед госпитализацией, мы стараемся сделать так, чтобы и врач общей практики, и профильный специалист, если это необходимо, осматривали пациента друг за другом в ближайшие полчаса. Это позволяет за один приход в поликлинику максимально быстро решить все свои вопросы", - отметила Ольга Есманчик.

При плановой госпитализации среди прочих медицинских документов в больницы необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с инфицированным пациентом. Для ее получения пациенту также предлагают подойти в поликлинику. Дело в том, что такая справка не только подтверждает, что человек не является контактом первого или второго уровня по инфекции COVID-19, она также свидетельствует об отсутствии контакта с другими инфекциями.

Логистика в поликлиниках выстроена так, чтобы здоровые пациенты практически не пересекались с инфицированными. "Всех температурящих мы ориентируем оставаться дома, а тех, кто с температурой возвращается с работы, направляем в контаминированную зону через отдельный вход, - отметила Ольга Есманчик. - К сожалению, не всегда наши пациенты на входе признаются, что буквально вчера температурили, а сегодня просто плохо себя чувствуют. Если это выясняется уже на приеме, мы все равно таких пациентов стараемся направить в контаминированную зону, чтобы уменьшить вероятность распространения инфекции COVID-19".

Что касается выписки рецепта, это можно сделать и дистанционно. Пациенты с ограниченными возможностями, пожилые, люди с хроническими заболеваниями могут позвонить в контакт-центр поликлиники или связаться со своим врачом общей практики, помощником врача, медицинской сестрой и заказать рецепт. При этом следует сообщить, какие препараты закончились, какой сейчас уровень артериального давления или гликемии (при сахарном диабете). Медицинский работник, анализируя данные через электронную амбулаторную карту, оценит эффективность лечения конкретными лекарственными препаратами. "Если у пациента самочувствие в норме и измеряемые им показатели остаются стабильными, рецепт выписывается в электронном формате (если он предназначается гражданину не льготной категории). Приобрести препарат можно в аптеке, используя карту для медицинского обслуживания", - пояснила Ольга Есманчик.

Иная ситуация, если пациент относится к льготной категории: является инвалидом или у него есть заболевание, при котором ему положен отпуск лекарственных средств на льготной основе. Если у врача амбулаторно-поликлинического учреждения есть электронная цифровая подпись (а у медиков 39-й поликлиники Минска она есть), рецепт выписывается в электронном формате, бумажный вариант пациенту не предоставляют. В том случае, когда у врача-специалиста еще нет такой подписи, рецепты оформляются на бумажном бланке, после чего медицинские сестры, волонтеры или студенты доставляют рецепт пациенту домой.

К слову, чтобы исключить необходимость посещения поликлиники только для выписывания рецептов, перечень безрецептурных лекарственных препаратов был расширен. В него вошли лекарственные средства для лечения пациентов с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, глаукомой, также нестероидные противовоспалительные и другие препараты.

Что касается других возможностей для пожилых пациентов, людей с хроническими заболеваниями, ограниченными возможностями, им проводится медицинское обследование с приоритетом на дому, что позволяет исключить посещение поликлиники. "Мы формируем выездные бригады, в которые входит и медицинская сестра, которая берет кровь из вены для выполнения биохимического и общего анализа крови, выполняет электрокардиограмму. Результаты можно получить через личный кабинет. Это удобно пациенту: не только врач, но и он сам видит, нужно ли его посещать лишний раз", - отметила главврач поликлиники.

Школы здоровья для беременных женщин также ведут дистанционно. Если беременность протекает физиологически, динамика состояния отслеживается по телефону.

Временно, на период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, в поликлиниках не проводится диспансерный осмотр, минимизированы скрининговые мероприятия. По поводу скринингов Ольга Есманчик отметила, что полностью уйти от них невозможно: это ранняя диагностика рака. "Мы понимаем: если у человека есть симптомы онкологического заболевания либо нельзя исключить какое-либо образование, естественно, мы проводим обследование. Но если пациент хочет пройти плановое исследование, например, маммографию, мы предлагаем отложить его на более поздний срок", - пояснила она.

Вместе с тем остались первичные медицинские осмотры при трудоустройстве и обязательные периодические медосмотры для тех категорий, которые определены постановлением Минздрава №74. Их проходят представители определенных профессий, которые работают с людьми: медработники, преподаватели, парикмахеры, продавцы, повара и др.

Если организации необходимо провести периодический медосмотр своих сотрудников, его также предложат отложить на некоторое время. Аналогично, если у пациента есть хирургическая патология (например, пупочная грыжа), которая не требует экстренного вмешательства. Тем более, если человек с этой патологией уже ходил до этого 3-4 года. "Если пациент хочет прооперироваться именно сейчас, мы разъясняем ситуацию и предлагаем обратиться за операцией через пару месяцев, когда ситуация с инфекцией COVID-19 станет более благоприятной", - отметила Ольга Есманчик. Конечно, если происходит ущемление грыжи, это абсолютное показание для проведения экстренной операции.

Временно ограничено плановое посещение отделений дневного пребывания. Такую возможность оставили только для пациентов, которые находятся в периоде нетрудоспособности или имеют выраженное обострение хронического заболевания. В этом случае пациенту продолжают вводить лекарственные препараты внутривенно, чтобы вывести его из этого состояния, добиться ремиссии. При возможности вводить препарат как внутримышечно, так и внутривенно, предпочтение отдается первому варианту. Инъекции будет выполнять участковая медсестра на дому, чтобы пациент не посещал поликлинику.

"Заболеваемость инфекцией COVID-19 растет еженедельно, мы видим динамику прироста. Сейчас по учреждению некоторая стабилизация, но за предыдущие три-четыре недели цифры выросли значительно. С одной стороны, сыграло свою роль то, что студенты вернулись на учебу, пожилое население - в города с дач, дети пошли в организованные коллективы. Наложили свой отпечаток и погодные условия", - отметила главврач.

В связи с этим Ольга Есманчик призвала население вакцинироваться. Ношение масок, использование дезинфицирующих средств и соблюдение дистанции обязательно и для тех, кто привился. Что касается переболевших инфекцией COVID-19, им рекомендуется сделать прививку через 3-6 месяцев после выздоровления. Это зависит от того, насколько быстро у пациента отстраиваются показатели по результатам биохимического и общего анализа крови. Для решения вопроса о вакцинации рекомендуется обратиться к своему лечащему врачу.

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