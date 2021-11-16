В Польше пообещали при необходимости применить оружие против беженцев

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничная стража Польши в случае необходимости применит оружие без колебаний, заявила сегодня официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская, сообщают РИА Новости.

"Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы - силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия", - сказала Михальская.

"Но я подчеркиваю, что мы будем стараться оружие не использовать. Мы не хотим использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться", - добавила она.

Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Беларуси с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Беларуси беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.-0-