В посольстве Беларуси в Израиле прошла встреча со всеизраильским Союзом ликвидаторов аварии на ЧАЭС

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в Израиле 20 ноября состоялась встреча с руководством и активом всеизраильского Союза ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Израиле.

"На мероприятии обсуждены вопросы сотрудничества и проведения совместных мероприятий в память о многочисленных жертвах одной из крупнейших в истории человечества техногенных катастроф и героическом подвиге непосредственных участников ее ликвидации", - проинформировали в посольстве.

С учетом предстоящей в 2021 году 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС достигнута договоренность о совместном проведении памятных мероприятий, предусматривающих в том числе награждение членов израильского союза почетными грамотами Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси.-0-