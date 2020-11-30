В посольстве Беларуси в Улан-Баторе рассказали о порядке въезда в Монголию

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в Улан-Баторе рассказали, кто из белорусов может попасть в Монголию и какая ситуация сейчас там в связи с COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В Монголии на 30 ноября зарегистрирован 791 случай заражения коронавирусом COVID-19 вернувшихся на родину чартерными авиарейсами и через пограничный пункт пропуска "Алтанбулаг" (граница между Российской Федерацией и Монголией). Инфицированные изолируются в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Выздоровели 354 человека. Всего с января в изоляцию помещались более 33 тыс. человек (вернувшиеся из-за границы, контакты первого уровня, лица с подозрением на заболевание), из них более 2,2 тыс. продолжают находиться в изоляции в НИЦИЗ и других отведенных для этого учреждениях. Изолированные выписываются по истечении 21 дня при трех отрицательных тестах на коронавирус, затем находятся 14 дней на самоизоляции", - проинформировали в посольстве.

При этом до 31 декабря продлен режим повышенной готовности, в том числе временный запрет регулярного пассажирского международного авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения. В этот период разрешен въезд в страну только гражданам Монголии. По решению Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) организуются чартерные авиарейсы для возращения граждан Монголии из отдельных стран.

Исключения для въезда иностранцев: аккредитованные сотрудники дипломатических миссий, международных организаций и члены их семей, члены семей граждан Монголии (все прибывшие помещаются в карантин на 21 день за свой счет, затем - самоизоляция на 14 дней), бригады железнодорожных поездов Монголии, России и Китая.

Граждане Беларуси могут въехать в Монголию, если они относятся к одной из данных категорий.

Пропуск иностранных транспортных средств на территорию Монголии через автодорожный пограничный пункт пропуска "Алтанбулаг" запрещен до 18 января 2021 года. Монгольская сторона планирует организовать специальную зону на границе для перегрузки поступающих товаров на монгольские транспортные средства.

При этом въезд иностранных специалистов в Монголию возможен чартерными авиарейсами или в пешем порядке через пограничный пункт пропуска "Алтанбулаг" по специальным разрешениям ГЧК. Пребывание в карантине (21 день) и самоизоляции (14 дней) обязательны.

В посольстве обратили внимание на то, что до 11 декабря продлен строгий карантин (действует с 12 ноября) в Улан-Баторе, аймаках Архангай и Сэлэнгэ (аймак - административная единица). В этот период в обычном режиме функционируют только супермаркеты, продовольственные магазины и предприятия, больницы, аптеки, заправочные станции и организации стратегического назначения. В госучреждениях работают только 10-15% сотрудников, все остальные переведены на удаленный режим.

Выход граждан на улицу допускается только по неотложным делам, необходимо иметь при себе удостоверение личности, для работающих также служебное удостоверение. Носить маски обязательно.-0-