В пострадавшие районы Минска, где отсутствует водоснабжение, направлены автоцистерны с питьевой водой

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пострадавшие из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода районы Минска направлены автоцистерны с питьевой водой, сообщает МЧС.
Подвоз воды организован по следующим адресам:
Больница скорой медицинской помощи, ул.Кижеватова, 60
10-я больница, ул. Уборевича. 73
3-я детская больница, ул. Кижеватова, 60/1
11-я больница, ул. Корженевского, 4
Санаторная школа-интернат 9, ул. Черниговская, 46.-0-
В некоторых районах столицы вечером 21 апреля пропала водопроводная вода. Водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок. На месте работают аварийные бригады.
ФОТОФАКТ: Прорыв водопроводной трубы в Минске на улице Уборевича