В пострадавшие районы Минска, где отсутствует водоснабжение, направлены автоцистерны с питьевой водой

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пострадавшие из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода районы Минска направлены автоцистерны с питьевой водой, сообщает МЧС.

Подвоз воды организован по следующим адресам:

Больница скорой медицинской помощи, ул.Кижеватова, 60

10-я больница, ул. Уборевича. 73

3-я детская больница, ул. Кижеватова, 60/1

11-я больница, ул. Корженевского, 4

Санаторная школа-интернат 9, ул. Черниговская, 46.-0-

В некоторых районах столицы вечером 21 апреля пропала водопроводная вода. Водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок. На месте работают аварийные бригады.

ФОТОФАКТ: Прорыв водопроводной трубы в Минске на улице Уборевича