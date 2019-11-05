В правительстве рассказали, как будут решать вопрос с обеспечением жильем многодетных

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году для многодетных семей построят 12-13 тыс. квартир, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищный условий стоят примерно 37 тыс. многодетных семей. Сергей Румас напомнил, что у правительства есть целевая задача главы государства: многодетные семьи, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, с 2021 года должны быть приглашены для заключения договора на строительство жилья в течение года.

"В 2019 году договоры на строительство жилья заключили 17 тыс. из 37 тыс. многодетных семей, примерно 12-13 тыс. квартир будет сдано в 2020 году. Такие темпы планируется удерживать и в 2021 году", - отметил Сергей Румас.

Вместе с тем, по оценке исполкомов, из 37 тыс. нуждающихся многодетных семей около 9 тыс. отказались заключать договоры на строительство жилья. Как пояснил Сергей Румас, это происходит по разным причинам, возможно, с принятием новой программы семейного капитала (в которой средства семейного капитала разрешат тратить на улучшение жилищных условий) ситуация изменится.

"Средства, выделенные в бюджете на 2020 год (примерно Br1 млрд), позволят добиться решения целевой задачи - в 2021 году многодетные семьи не будут стоять в очереди больше года для улучшения жилищных условий", - резюмировал Сергей Румас.-0-