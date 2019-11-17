В правительстве рассказали об ожиданиях от нового парламента

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент должен своевременно обновлять законодательство и эффективно взаимодействовать со всеми ветвями власти, такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время голосования на избирательном участке №507 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко во время голосования

"Очень важно тесное взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, совершенствование нормативно-правовой базы. Мы должны эффективно совершенствовать нормативно-правовое регулирование во всех областях - экономике, социальной сфере, культуре, спорте, науке, IT", - считает Игорь Петришенко.

На избирательном участке

По его словам, если раньше законодательство не претерпевало больших изменений ввиду определенных медленных процессов, то в настоящее время законодательное регулирование должно идти в той системе координат, в которой развивается страна. "Поэтому от того, как будет слаженно, эффективно работать парламент со всеми ветвями власти, и особенно с исполнительной, зависит благосостояние наших людей", - резюмировал Игорь Петришенко.

Игорь Ляшенко во время голосования

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, также пришедший сегодня голосовать, поделился с журналистами, что хотел бы видеть в парламенте опытных и профессиональных людей. "За всю историю парламента было принято 2,2 тыс. законодательных актов. В период работы парламента шестого созыва принято 250 нормативно-правовых актов, из них 130 - интегрирующих страну в международные правовые системы. И естественно, мой выбор - профессионализм, чтобы документы были глубоко, профессионально проработаны. Потому что все ошибки в конце концов могут сказываться на экономических условиях деятельности нашей страны. Я признаю, что должны быть разносторонние депутаты, но в приоритете - опыт и профессионализм", - сказал вице-премьер.

По мнению Игоря Ляшенко, нынешний состав парламента смог сделать многое. "И если придут новые люди с обновленными знаниями, будет еще лучше. Мы видим, что нужно дальше работать над улучшением экономической среды, повышать рейтинги страны. Поэтому должны быть толковые люди, связанные с реальной жизнью и понимающие, как это положить в нормативную правовую базу", - резюмировал он.-0-

Фото Рамиля Насибулина