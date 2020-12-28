28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В праздничные дни ГАИ Гомельской области будет работать в усиленном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ГАИ особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правилам перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами. "В новогодние праздники увеличивается количество выявленных нетрезвых водителей. Если в среднем среди недели задерживаются порядка шести, то в праздничные дни эта цифра вырастает. Так, 1 января 2019 года было 13 задержанных, 1 января 2020 года были задержаны 14 нетрезвых автолюбителей", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также о начавшихся школьных каникулах. Автолюбителей просят быть внимательными, а родителей - напомнить детям о правилах дорожного движения и о том, что дорога - не место для игр.

Также сотрудники ГАИ обращаются с просьбой ко всем гомельчанам и гостям города, которые желают посетить праздничные мероприятия на личном транспорте, - заранее планировать свой маршрут и оставлять автомобили на специальных стоянках и площадках.-0-