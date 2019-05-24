В преддверии II Европейских игр МВД усиливает работу по пресечению оборота травматики

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии II Европейских игр Министерство внутренних дел усиливает работу по предупреждению и пресечению незаконного оборота травматического оружия. Такая информация размещена на сайте ведомства.

"Акцент на травматике не случаен. Во многих странах мира, в том числе соседней России, этот вид оружия разрешен для свободного хранения и использования. Однако в нашем государстве его оборот полностью запрещен законом "Об оружии" от 13 ноября 2001 года и влечет ответственность. Об этом знают далеко не все иностранцы, поэтому некоторые из них становятся фигурантами уголовных дел. Чтобы этого избежать, необходимо заранее узнать о правилах страны пребывания", - отметил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики ГУОПП МОБ МВД полковник милиции Дмитрий Язепчик.

Выявлением нарушителей занимаются как инспекторы разрешительной системы в районных органах внутренних дел, так и оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Последние направляют свои усилия на пресечение попыток незаконного ввоза в нашу страну огнестрельного оружия, в том числе травматического действия. Не спасет владельцев травматического оружия и наличие соответствующего разрешения, выданного за рубежом. В Беларуси оно не действует.

За четыре месяца в Беларуси возбуждено около 200 уголовных дел по ч.2 ст.295 УК (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему либо незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия, либо незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств).

Сейчас на руках у белорусов находится около 120 тыс. единиц зарегистрированного оружия, больше всего - в столице и Минской области.-0-