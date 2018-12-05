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В предновогодние дни очень важно делиться своей добротой - Анастасия Тиханович

Общество 05.12.2018 | 19:10
Анастасия Тиханович
Анастасия Тиханович
Благотворительная акция "Наши дети" Новости темы Благотворительная акция "Наши дети"
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в торговом центре "Столица" в Минске дан старт благотворительному проекту "Чудеса на Рождество", он собрал сто лучших волонтеров со всей страны, звезд белорусской эстрады и детские творческие коллективы. Одной из первых участниц акции БРСМ и БРПО стала певица Анастасия Тиханович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверена, это очень здорово, что каждому из нас в жизни выпадает возможность послужить своим ближним посредством тех умений, которые дал нам Бог. И я думаю, что это касается не только представителей культуры и искусства, публичных людей, такая возможность есть абсолютно у каждого человека. Мы всегда можем помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, подарив конкретному человеку незабываемые мгновения. И, конечно, очень здорово и приятно, что накануне самых долгожданных новогодних и рождественских праздников в Беларуси проходят многочисленные благотворительные акции", - сказала Анастасия Тиханович.

Она добавила, что с удовольствием принимает участие в проектах волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце", акции которого адресные и направлены на оказание помощи конкретным людям. "Предновогодние дни всегда наполнены особой атмосферой, и очень важно делиться радостью, волшебством и любовью с тем, кто находится рядом и кому нужна твоя помощь и поддержка",- отметила исполнительница.

Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" будут проходить в период новогодних и рождественских праздников до 9 января 2019 года и пополнят копилку добрых дел всебелорусского проекта "Наши дети". По традиции волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО во всех регионах страны проведут конкурсы, праздничные программы, организуют адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних. Кроме того, будет организован сбор спортивного инвентаря, канцелярских товаров, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек, книг для последующей передачи в детские социальные учреждения.

Символом молодежной акции традиционно являются красные рукавички, отражающие стремление волонтеров окружить заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи. Визитная карточка проекта - своеобразная "Елка желаний", которая устанавливается в торговых центрах. На новогодней елке волонтеры разместят открытки с пожеланиями детей - воспитанников социальных учреждений. Стать добрым волшебником и исполнить заветную мечту малышей сможет любой желающий. Без внимания добровольцев не останутся одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста.

Благотворительные программы пройдут во всех регионах Беларуси. Главным мероприятием акции станет "Рождественская елка - наши дети", которая традиционно проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. На этот раз 25-я программа соберет детей разного возраста из чернобыльских районов, которые в свое время были участниками творческих программ БРСМ.

Организаторами республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" выступают ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и ОО "Белорусская республиканская пионерская организация".-0-

Фото Геннадия Жинкова

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Теги
акция, благотворительность, дети, праздник
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