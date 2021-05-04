В предупреждении насилия в семье недостаточно задействуется ресурс всех заинтересованных - МВД

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деятельности по предупреждению насилия в семье недостаточно задействуется ресурс всех заинтересованных субъектов профилактики. Информацию, о которой сегодня шла речь на коллегии МВД, опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

К примеру, не в полной мере реализуется работа с советами общественных пунктов охраны правопорядка. Еще одно важное направление - отработка жилого сектора с целью повышения эффективности контроля за лицами, склонными к совершению "пьяных" правонарушений, ранее судимыми.

Серьезные шаги по совершенствованию законодательства о профилактике правонарушений на бытовой почве уже делаются. Так, новым Кодексом об административных правонарушениях по инициативе МВД решена проблема привлечения к ответственности бывших членов семьи. Теперь закон позволяет оказывать воздействие и на проживающих в одной квартире бывших супругов, и на взрослых детей, применяющих насилие по месту жительства престарелых родителей.

Кроме того, вступившие совсем недавно в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс позволяют применять новую меру пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в отношении члена семьи. Речь идет о запрете на пребывание в общем жилом помещении с потерпевшим на время следствия (по аналогии с защитным предписанием).-0-