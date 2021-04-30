В пресс-центре БЕЛТА сегодня СМИ смогут наблюдать за общественными слушаниями по лицензии для БелАЭС

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пресс-центре БЕЛТА сегодня с 14.00 будет организована точка подключения по видео-конференц-связи для СМИ с целью наблюдения за общественными слушаниями перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Слушания пройдут с 14.00 до 19.00. Их цель - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

С учетом эпидемиологической ситуации общественные слушания будут проведены в гибридном формате с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения (студиях). Главная студия - многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце.

Точка подключения в пресс-центре БЕЛТА будет иметь неактивный статус. Это означает, что участники - представители СМИ - не смогут вмешиваться в ход общественных слушаний, но будут иметь возможность наблюдать за мероприятием.

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