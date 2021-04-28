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28 апреля 2021, 16:06

В пресс-центре БЕЛТА СМИ смогут наблюдать за общественными слушаниями по лицензии для БелАЭС

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28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пресс-центре БЕЛТА 30 апреля будет организована точка подключения по видеоконференцсвязи для СМИ с целью наблюдения за общественными слушаниями перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Слушания пройдут с 14.00 до 19.00. Их цель - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия ГП "Белорусская АЭС" лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

С учетом эпидемиологической ситуации общественные слушания будут проведены в гибридном формате с использованием видеоконференцсвязи в нескольких активных точках подключения (студиях). Главная студия - многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи в Островце.

Точка подключения в пресс-центре БЕЛТА будет иметь "неактивный статус". Это означает, что участники - представители СМИ - не смогут вмешиваться в ход общественных слушаний, но будут иметь возможность наблюдать за мероприятием.

Аккредитация СМИ - по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

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