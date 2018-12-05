В приказном производстве вместе с должниками и взыскателями смогут участвовать все заинтересованные

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы. Законодательство откорректируют таким образом, что устранить пробелы правового регулирования в части обеспечения права на защиту других наряду со взыскателем и должником заинтересованных лиц. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Максим Мисько.

Хозяйственный процессуальный кодекс предлагается дополнить нормой, предусматривающей, что человек, чьи интересы затрагиваются определением о судебном приказе, вправе подать мотивированное заявление о его отмене или отмене в той или иной части. Сделать это нужно в течение 10 дней с того момента, как ему стало известно о вынесении определения. Необходимые изменения планируется внести и в Гражданский процессуальный кодекс. Заявление будут принимать в том же суде, который выносил определение. В качестве примера Максим Мисько привел ситуацию, когда дольщики судятся с недобросовестным застройщиком. Кто-то обращается суд, чтобы взыскать долг, а те, кто этого не сделал, в результате оказываются в менее выигрышной ситуации, хотя потери понесли такие же.

Депутат напомнил, что с предложением внести изменения в гражданское процессуальное и хозяйственное процессуальное законодательство, регулирующее приказное производство, в Конституционный суд обратилась Республиканская коллегия адвокатов. В итоге КС принял решение о необходимости усовершенствовать нормы ГПК и ХПК, были разработаны соответствующие поправки.

Максим Мисько пояснил, что приказное производство - это процедура взыскания задолженности в упрощенном порядке. Судебное заседание в таком случае не проводят, стороны не вызывают. Определение о судебном приказе выносится на основании документов, которые представил взыскатель. Если должник не согласен с заявленными требованиями, у него есть право на судебную защиту своих прав и законных интересов. В ГПК прописан перечень требований, которые могут рассматриваться в порядке приказного производства. Речь идет, например, о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, если это не связано с установлением материнства или отцовства, нет необходимости привлекать третьих лиц для участия в деле.

В первом чтении поправки будут рассмотрены 6 декабря на очередном заседании Палаты представителей.-0-