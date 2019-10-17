В приложении 115.бел внедрена функция поадресной рассылки уведомлений об отключениях ЖКУ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом отопительном сезоне приложение 115.бел предложило пользователям функцию поадресной рассылки уведомлений о плановых и аварийных отключениях тепло-, водо-, электроснабжения и других ЖКУ. Об этом сегодня на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович.

Максим Бардович

По его словам, сейчас граждане звонят в контакт-центр, как только видят какую-либо проблему. В идеале же информация должна исходить от поставщика услуги. О планируемом отключении предприятие должно сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат сообщение на свои мобильные телефоны не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или другой услуги.

"Функция поадресной рассылки уведомлений уже действует в нашем приложении. Открыв его, нужно найти соответствующую закладку и ввести до пяти адресов. Причем дома могут быть расположены по всей стране. По указанным адресам и будут приходить все уведомления: отключение/включение отопления, прекращение оказания услуг, отключения на длительный период, например, при замене лифтового хозяйства и других жилищно-коммунальных услуг", - рассказал Максим Бардович.

К тому же вся информация об отключениях будет отражаться на карте района, города или всей республики. "Это очень удобно, если вы контролируете не только свой дом, но и дома, где проживают ваши близкие родственники, чтобы быть в курсе всех вопросов по линии ЖКХ", - добавил директор предприятия.

Максим Бардович также отметил, что система избранных адресов является одним из основных новшеств обновленного портала "Мая Рэспублiка".

В свою очередь начальник отдела маркетинга КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Оксана Головацкая подчеркнула, что в настоящее время мобильные приложения обновлены полностью. Запущены современные и функциональные приложения для iOS и Android с новым дизайном, которые полностью соответствуют функционалу веб-версии портала 115.бел. Добавлен упрощенный выбор адреса, по которому оставляется запрос. Предоставлена возможность прикреплять несколько изображений к заявке, что раньше было недоступно. Введен контроль отключений ЖКУ непосредственно в мобильном приложении, яркий и удобный функционал заявок и предоставлена возможность получать несколько видов push-уведомлений.

Контакт-центр и портал "Мой Горад" (115.бел) начал работу в ноябре 2015 года в Минске. В 2017 году сервис был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах республики. Одновременно с использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы, которые обслуживают граждан по короткому номеру 115.-0-

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