"В природе каждого человека - протягивать руку помощи". Певица Зара посетила беженцев в ТЛЦ

30 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Известная российская певица Зара сегодня посетила беженцев в ТЛЦ у границы и передала им благотворительную помощь, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 53-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 500 человек. Немало среди них женщин и детей. Сегодня ТЛЦ с благотворительной миссией посетила певица Зара, которая передала беженцам игрушки и сладкие угощения, пледы, одеяла и другие необходимые вещи.

"В природе каждого человека - протягивать руку помощи. Ситуация, которая возникла на границе Беларуси и Польши, катастрофическая. Мы с вами будем встречать Новый год дома, с близкими, а они - нет. Это не может не огорчать. Я никак не могу повлиять на эту ситуацию, но очень хотела, чтобы дети получили новогодние подарки", - отметила певица. Она поблагодарила белорусскую сторону за содействие в организации и доставке этой помощи. "Белорусский народ - самый гостеприимный, светлый", - подчеркнула Зара.

"Что эти дети видят? Они должны учиться, заниматься спортом, рисованием, музыкой. Но сейчас они хотят только выжить. Надеюсь, что в один прекрасный день, ближайший день, эта ситуация разрешится. Дети не должны быть заложниками геополитических игр. Давайте под Новый год пожелаем, чтобы у каждого в этом мире был свой дом. Пусть маленький, но свой, уютный, в котором можно создавать семьи", - сказала певица.

К слову, Зара общалась с беженцами на родном для них языке. Одного из малышей она одела в свою куртку. Певица объяснила, что она курдской национальности. "Поэтому ситуация меня вдвойне тревожит. Многие из них говорят на том диалекте, на котором общается моя семья. В свое время мои предки также были беженцами. Они бежали в Советский Союз, жили в Армении", - рассказала она. И призвала не делить людей по национальности или вероисповеданию. "Такие вопросы в нашем современном мире вообще не должны стоять. Это дикость", - подчеркнула Зара.-0-

Фото Леонида Щеглова