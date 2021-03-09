В проект Кодекса об образовании заложены подходы к регулированию дистанционного обучения - Любецкая

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проект Кодекса об образовании заложены подходы к регулированию дистанционного обучения, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая. Сегодня она приняла участие в онлайн-конференции "Влияние COVID-19 на реализацию ЦУР в регионе Европейской экономической комиссии ООН: какова роль парламентов?", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - участница мероприятий, которые проводятся в рамках поддержания условий зеленой экономики и устойчивого развития в целом. Долгосрочная программа рассчитана на десятилетия. Это очень важный документ, и конференция посвящена обмену опытом между государствами - участниками этой программы, чтобы максимально оперативно вырабатывать единые подходы в обеспечении Целей устойчивого развития. На сегодняшний день законодательная база Беларуси также развивается в этом направлении достаточно интенсивно", - сказала Светлана Любецкая.

Депутат напомнила, что пандемическая ситуация затронула многие сферы. "Не только здравоохранение, где действительно были приняты исчерпывающие меры, чтобы купировать на первоначальном этапе распространение инфекции, и в дальнейшем накопленный опыт использовать для того, чтобы контролировать ситуацию. Мы столкнулись с вопросами, как проводить учебный процесс. Законодатель на сегодняшний день в проект Кодекса об образовании уже заложил подходы к регулированию дистанционной формы обучения, с использованием удаленных средств обучения, - отметила парламентарий. - Что касается трудового законодательства, то уже регламентированы и реализованы подходы к работе на так называемой удаленке. Что касается социального обеспечения, то это оплата больничных матерям, у которых дети заболели коронавирусом. И это только часть тех вопросов, с которыми законодатель столкнулся на начальном этапе борьбы с COVID-19. На сегодняшний день в мире уже есть определенные практические наработки, и мы с интересом будем их изучать, использовать и, естественно, в условиях нашей национальной экономики реализовывать".

Светлана Любецкая добавила, что сегодняшнее мероприятие объединило экспертов из более 60 стран. "Это представители различных континентов, которые заинтересованы в развитии ЦУР. Мероприятия такого плана в различном ракурсе проводятся периодически. Но сегодняшняя конференция - достаточно масштабное мероприятие, когда страны делятся своим опытом с учетом своих особенностей развития", - подчеркнула она.-0-