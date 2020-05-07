В проект нового КоАП Беларуси включена глава о профилактических мерах воздействия

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проект нового Кодекса об административных правонарушениях включена глава о профилактических мерах воздействия. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале со ссылкой на директора НЦЗПИ Вадима Ипатова, сообщает БЕЛТА.

Вадим Ипатов рассказал, что в Общей части появятся новые главы. "Так, одна из наиболее существенных новелл - самостоятельная глава, регламентирующая профилактические меры воздействия. В их числе устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов для предупреждения систематического нарушения правил дорожного движения, меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. Профилактические меры воздействия предполагается применять в рамках института освобождения от административной ответственности, а штрафные баллы - также наряду с наложением административного взыскания", - пояснил он.

"Ключевая особенность профилактических мер воздействия - отсутствие правовых последствий привлечения к ответственности. То есть лицо не будет считаться подвергавшимся административному взысканию. Соответственно при совершении нового аналогичного правонарушения отсутствует такое отягчающее обстоятельство, как совершение административного правонарушения повторно", - обратил внимание Вадим Ипатов.

Включена также глава, посвященная административной ответственности несовершеннолетних. "В целом установлен более гуманный, по сравнению со взрослыми, режим административной ответственности, расширен спектр альтернативных административному взысканию профилактических мер воздействия", - пояснил директор НЦЗПИ.

Проект предусматривает разделение административных правонарушений на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. К проступкам предполагается отнести правонарушения, за которые можно получить штраф не больше определенного размера. Например, для физического лица максимум составляет 10 базовых величин. Значительные административные правонарушения - те, за которые предусмотрен более высокий штраф или конфискация, депортация. Как грубые предлагается рассматривать административные правонарушения, повторное совершение которых влечет уголовную ответственность, а также за которые человек может быть подвергнут административному аресту, лишению специального права, лишению права заниматься определенной деятельностью.

Проект КоАП уже подготовлен и 22 апреля представлен заинтересованным государственным органам и другим организациям для согласования. Следующий шаг - доработка этого документа с учетом поступающих замечаний и предложений. Параллельно готовится и в ближайшее время будет направлен на согласование проект нового ПИКоАП.-0-