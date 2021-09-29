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29 сентября 2021, 19:51

В проекте новой Конституции полномочия по формированию правительства закреплены за премьер-министром

Фото из архива
Фото из архива
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте новой Конституции Беларуси полномочия по формированию правительства предлагается передать премьер-министру. Об этом рассказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил", член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"У нас в Конституционной комиссии по вопросу перераспределения полномочий полный консенсус. Мы предложили (то, что сейчас закреплено в проекте) часть полномочий, связанных с формированием правительства, передать руководителю правительства. Часть полномочий, связанных с большим влиянием на государственные процессы, передать Палате представителей, Совету Республики", - рассказал Юрий Воскресенский.

По его словам, по вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти в Конституционной комиссии не было трений и шероховатостей, как в случае обсуждения статуса и принципов работы Всебелорусского народного собрания и смертной казни.

Как ранее рассказал председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, по вопросу смертной казни в Беларуси предлагается в последующем провести отдельный референдум. Об этом он сообщил по итогам обсуждения у Президента предложений по изменению Основного закона страны.-0-

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