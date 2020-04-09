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09 апреля 2020, 20:24

В прошлом году летальность от пневмоний была выше, чем в этом - пульмонолог

Мария Журович
Мария Журович
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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году летальность от пневмоний была выше, чем в этом. Об этом в интервью БЕЛТА сообщила заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска Мария Журович.

"Если брать первый квартал 2019-го и нынешнего года, то могу с уверенностью сказать, что в прошлом году летальность от пневмоний была выше, чем в этом", - сказала Мария Журович. В то же время в 2019 году заболеваемость органов дыхания была значительно ниже, чем в 2018-м. Сказывались погодные условия. "Год году рознь. Уровень заболеваемости, смертности зависят от разных причин. Болезни органов дыхания имеют сезонный характер. Как правило, подъем происходит в зимне-весенний период", - пояснила она.

Что касается ситуации с COVID-19, то у врачей нет никакого желания, цели что-то скрывать. "Каждый случай COVID-19 подтвержден, верифицирован. Наша задача сейчас, всего общества, не только медиков, - сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Все плохое когда-то заканчивается. Но как мы выйдем из эпидемии, зависит от каждого из нас. Когда мы все вместе, то в этом наша сила и шансов победить больше", - подчеркнула пульмонолог.-0-

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Мария Журович Не несите беду в чужую семью - пульмонолог об ответственности каждого в нераспространении COVID-19
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