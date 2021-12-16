16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи" организовано ПЦР-тестирование. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Правительством Польши 14 декабря принято решение о введении с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года дополнительных ограничений при въезде страну. В соответствии с нововведениями все лица, прибывающие в Польшу не из стран Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 на польском или английском языке, сделанный не позднее, чем за 24 часа до въезда.

"Нововведение негативно отразилось на грузоперевозчиках. Для создания условий сдачи ПЦР-теста перед прохождением границы белорусской стороной оперативно организована работа мобильных медлабораторий, - обратили внимание в ведомстве. - В настоящее время тестирование водителей осуществляется в автодорожных пунктах пропуска "Берестовица" и "Козловичи".

Как подчеркнули в Госпогранкомитете, предпринятые меры направлены на недопущение задержек грузового транспорта на пути следования в страны ЕС через белорусско-польскую границу.

"Отмечаем, что решение Польши распространяется на всех лиц, следующих в Польшу. Тестирование не предусмотрено в автодорожном пункте пропуска "Брест". Гражданам, выезжающим через указанный пункт пропуска, рекомендуем заранее сдать ПЦР-тест", - добавили в ГПК.-0-