В пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" каждый час оформляются 25 грузовых и 30 легковых авто

6 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На белорусско-латвийской границе ведется ритмичный прием транспортных средств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

"Витебские таможенники совместно с латвийскими коллегами выполняют установленные нормы приема транспортных средств. Каждый час сотрудники оформляют около 25 грузовых и 30 легковых автомобилей в автодорожных пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны", - проинформировали в таможне.

По сравнению с 2018 годом количество оформленного на Витебской таможне грузового и легкового транспорта в текущем году выросло на 5,2%. Положительная тенденция достигнута в том числе благодаря четырехстороннему соглашению о порядке взаимодействия таможенных и пограничных служб Беларуси и Латвии. Цель соглашения направлена на обеспечение непрерывного потока транспортных средств и повышения пропускной способности автодорожных пунктов пропуска на белорусско-латвийской государственной границе.

Как сообщали некоторые СМИ, на границе Беларуси с Латвией наблюдались скопления транспортных средств.-0-