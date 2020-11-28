В пункте пропуска "Бенякони" из-за ремонта возможна временная приостановка движения

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" в отдельные дни декабря из-за ремонта возможна временная приостановка движения. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в Литве.

"По информации Службы охраны государственной границы Литвы, 3 декабря 2020 года с 9.30 до 11.30, а также 4, 7 и 21 декабря с 9.30 до 15.00 в международном пограничном пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный пункт пропуска на белорусской стороне - "Бенякони") планируется проведение ремонтных работ электрических сетей", - говорится в сообщении.

В указанные периоды возможна временная приостановка движения транспортных средств и граждан через пункт пропуска.

"Просим учесть соответствующую информацию при планировании поездок. Ближайшие пункты пропуска: "Привалка" и "Каменный Лог", - пояснили в белорусском посольстве.-0-