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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой проводятся дорожные работы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"В автодорожном пункте пропуска "Бенякони" для совершенствования инфраструктуры проводятся дорожные работы. Их планируют завершить до 31 декабря", - говорится в сообщении.
Из-за работ временно изменена схема организации дорожного движения, что может отразиться на скорости передвижения грузовиков. Водителям, пересекающим границу в этом пункте пропуска, необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения, быть внимательными к требованиям временных дорожных знаков.
Рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.-0-