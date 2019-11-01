1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" возможны затруднения в движении. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По информации литовской таможенной службы, в пункте пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") 1 ноября начался ремонт дорожного покрытия на въезд в Литовскую Республику. "В связи с этим движение транспорта затруднено. Все транспортные средства (на въезд и на выезд) следуют по выездному направлению из сопредельного государства", - рассказали в Гродненской региональной таможне. По окончании работ начнется ремонт покрытия по направлению выезда из страны-соседки.

Ориентировочно ремонт продлится 3 недели. Таможенники просят учитывать эту информацию при планировании маршрута пересечения белорусско-литовской границы.-0-