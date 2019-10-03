В пункте пропуска "Берестовица" временно ограничено движение

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе временно ограничено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сегодня с 10.00 в связи с проведением ремонтных работ движение транспорта на въезд в Беларусь в пункте пропуска "Берестовица" организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Госпогранкомитет рекомендует для более комфортного и быстрого пересечения границы в польском направлении выбирать ближайшие пункты пропуска "Брузги" и "Песчатка".-0-