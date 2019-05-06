6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" приостановлено оформление транспорта в обоих направлениях, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"По информации польской стороны, в пункте пропуска "Кузница Белостокская" во время его реконструкции была обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны. Польская сторона прекратила оформление как на въезд, так и на выезд всех видов транспорта. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности. В связи с этим пункт пропуска "Брузги" не функционирует до возобновления работы пункта пропуска на сопредельной стороне", - рассказал Антон Бычковский.

Он порекомендовал белорусам, которые планируют свои поездки в польском направлении, учитывать эту информацию и при возможности выбирать другие пункты пропуска.-0-