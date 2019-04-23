В пункте пропуска "Брузги" с 23 апреля возможны затруднения в движении из-за дорожных работ

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На центральной дороге пункта пропуска "Брузги" с 23 апреля начнутся работы по замене покрытия. Движение всех видов транспорта будет осуществляться только по двум полосам - одна на въезд и вторая на выезд, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
"Возможность маневрирования на данном направлении будет практически исключена, движение транспорта - крайне затруднено", - сообщили в таможне. Тем, кто планирует пересечение границы, нужно учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные направления.
Об окончании работ будет сообщено дополнительно. Работы проводятся в рамках реконструкции пункта пропуска "Брузги", которая завершится к началу II Европейских игр.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3497 BYN
|2.345 BYN
|2.352 BYN
|USD
|2.0891 BYN
|2.086 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2754 BYN
|3.27 BYN
|3.28 BYN