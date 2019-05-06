В пункте пропуска "Брузги" восстановлено движение транспорта

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе восстановлено движение транспорта во всех направлениях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную Госпогранкомитетом на своей странице в Facebook.
"По информации польской стороны, возобновлено оформление во всех направлениях в пункте пропуска "Кузница", - отметили в Госпогранкомитете.
Как сообщалось, перемещение транспортных средств через белорусско-польскую границу было временно приостановлено по причине обнаружения на территории сопредельного пункта пропуска бомбы времен Великой Отечественной войны. Находка была выявлена во время ремонтных работ.-0-
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