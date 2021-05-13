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13 мая 2021, 17:36

В пункте пропуска "Каменный Лог" с 14 мая начнет функционировать электронная очередь

Фото ГПК
Фото ГПК

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации РУП "Белтаможсервис", с 14 мая в автодорожном пункте пропуска "Каменный Лог" начнет функционировать система электронной очереди транспортных средств на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Услуга электронного бронирования будет доступна на сайте www.belarusborder.by. "Забронировав время пересечения государственной границы в автодорожном пункте пропуска "Каменный Лог", вы можете управлять своей поездкой, а также сделать ее более комфортной и быстрой. Если вы собираетесь воспользоваться услугой бронирования очереди на границе, ознакомьтесь с порядком оказания услуги для физических, юридических лиц", - отметили в ГПК.

Транспортное средство должно прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала.

С правилами пересечения границы можно ознакомиться на интернет-портале Госпогранкомитета Беларуси.-0-

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