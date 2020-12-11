В пункте пропуска "Котловка" меняется организация движения

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе с 14 декабря меняется схема движения транспорта, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Изменения связаны со строительством на территории пункта пропуска. Ориентировочно работы продолжатся в течение двух месяцев.

"Работы могут повлиять на ритмичность движения транспорта через границу", - отметили в таможне.

Водителей просят учитывать эту информацию, а при движении в пункте пропуска следовать дорожным знакам, установленным на его территории.-0-