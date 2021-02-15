В пункте пропуска "Мядининкай" временно приостановлен пропуск транспорта

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") временно остановлен запуск транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

По имеющейся информации, это связано со сложными погодными условиями и уборкой снега. "Рекомендуем учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения границы в данном пункте пропуска", - рассказали в Госпогранкомитете.

О возобновлении оформления в штатном режиме будет сообщено дополнительно. "Следите онлайн за очередями перед пунктами пропуска в разделе нашего интернет-портала "Обстановка на границе", - отметили в ГПК.-0-