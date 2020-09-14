В пункте пропуска "Новые Ярыловичи" приостановлен пропуск граждан и транспортных средств на въезд в Украину

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По имеющейся информации от украинской стороны, сегодня с 20.00 приостановлен пропуск граждан и транспортных средств на въезд в Украину в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" (с белорусской стороны пункт пропуска "Новая Гута"). Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В связи с этим обращаем внимание граждан, что пересечь государственную границу можно в ближайших пунктах пропуска "Сеньковка" (с белорусской стороны пункт пропуска "Веселовка") и "Славутич" (с белорусской стороны пункт пропуска "Комарин")", - рассказали в ведомстве.

При пересечении границы также следует учитывать, что кабинет министров Украины для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввел ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства до 29 сентября.

Информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пункта пропуска "Новые Ярыловичи" будет предоставляться по мере поступления от сопредельной стороны.

Как уточнили корреспонденту БЕЛТА в ГПК, с 8.00 по настоящее время проследовало 505 граждан. Вернулось в Республику Беларусь - четверо. Остальные находятся между пунктами пропуска. Гомельской пограничной группой приняты все меры для быстрого и комфортного пересечения границы гражданами, непропущенными сопредельной стороной.-0-