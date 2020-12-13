В пункте пропуска "Шальчининкай" произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне "Бенякони") произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления, сообщили БЕЛТА в Пограничном комитете.
"По информации сопредельной стороны, с 14.30 в международном пункте пропуска "Шальчининкай" произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления. В связи с этим фиксируются проблемы с пропуском лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.-0-