В пункте временного размещения беженцев в ТЛЦ открыли стационарный медпункт

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе открыли стационарный медицинский пункт, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощь беженцам оказывают врачи скорой помощи. Пункт будет работать круглосуточно. Здесь есть все для оказания экстренной медицинской помощи, включая кардиограф.

В медпункте работает БИТ-бригада, в которую входят врач и два фельдшера, а также фельдшерская бригада - два фельдшера. В случае необходимости будет организован выезд педиатрической бригады - врач и фельдшер.

Каждые сутки за медицинской помощью к дежурным врачам обращаются 100-200 беженцев. Ранее их принимали бригады скорой медицинской помощи в машинах, которые дежурили возле ТЛЦ, но в связи с тем, что наступили заморозки, сейчас прием будет вестись в специальном помещении. -0-