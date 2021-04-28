Как коронавирус изменил транспортную сферу Беларуси - комментарий

От закрытия границ, остановки производств в некоторых странах пострадали и пассажирские, и грузовые перевозки во всем мире. А как на кризис, связанный с пандемией, отреагировали белорусские транспортные компании? С какими трудностями пришлось столкнуться и какова ситуация сейчас? Эти и другие вопросы мы обсудили во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА с представителями Белорусской железной дороги, Национального аэропорта Минск и ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП".

Как коронавирус изменил транспортную сферу Беларуси

На поезда в Россию не хватает мест

С приходом коронавируса БелЖД буквально за две недели лишилась всех международных маршрутов: поезда в соседние страны отменялись один за другим. По словам заместителя начальника отдела организации пассажирских перевозок пассажирской службы Белорусской железной дороги Сергея Шемета, в марте 2020-го объемы перевозок в этом сегменте снизились на 96%:

- Просели и внутренние перевозки: межрегиональные - на 32%, региональные (пригородные электрички и дизеля) - на 40%. В связи с этим принимались меры по оптимизации объемов движения: часть поездов отменялась, у некоторых изменились периодичность движения и маршруты.

Что касается поездов в другие страны, то движение постепенно возобновляется.

С 8 февраля снова начал курсировать поезд Минск - Москва: сначала через день, а с апреля, учитывая возросший спрос, - ежедневно. Вернулся поезд по маршруту Брест - Москва, открылось направление на Санкт-Петербург.

- В отдельные дни, особенно выходные и предвыходные, а также праздничные и предпраздничные, на московском и питерском направлениях не всем желающим хватает билетов. В связи с этим БелЖД совместно с РЖД проводит работу по возобновлению курсирования других международных поездов в сообщении Беларусь - Россия из Гродно, Витебска, Гомеля и других городов, - делится планами Сергей Шемет.

Движение действительно постепенно оживает. С 27 апреля стартовали первые поезда в Адлер: пока с периодичностью один раз в четыре дня, но летом, возможно, будет чаще.

- Если говорить о Литве, Украине и Польше, то они пока все в красной зоне, поэтому возобновление пассажирского сообщения ими не предлагается, - дополняет Сергей Шемет.

Даже бизнес-класс полон

Заместитель генерального директора по авиационной деятельности Национального аэропорта Минск Василий Корнев отмечает: несмотря на хорошее начало 2020 года (в январе и феврале объем перевозок вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го), март и особенно апрель получились провальными.

- В 2019 году за сутки на вылет и на прилет обслуживали 110 рейсов, а в апреле 2020 года - только 4. Из-за этого серьезно просел объем обслуживания пассажиров: 5,101 млн человек в 2019-м против 1,917 млн в 2020-м. Пассажиропоток упал на 62%. Естественно, снизились доходы. Пришлось где-то оптимизировать работников. Бывало, до 70% сотрудников находились на простое, но при этом никого не сокращали. Со временем дела стали налаживаться. Довольно быстро открылось российское направление: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород, Казань.

Однако, по словам Василия Корнева, ситуация по-прежнему остается непростой:

- Хотелось бы больше рейсов, потому что спрос в данный момент не удовлетворяется, особенно на московском направлении. Даже бизнес-класс полон. И это объяснимо. Для сравнения: в 2019 году в Москву выполнялось 20 рейсов в сутки, а сейчас 10 в неделю! В Санкт-Петербург по одному рейсу в неделю выполняют "Белавиа" и авиакомпания "Россия".

С Ростовом такая же ситуация. В Калининград пока рейсы выполняет только "Белавиа", с конца апреля присоединится российская авиакомпания Nordwind Airlines. Но все равно этого недостаточно, ожидаем увеличения рейсов с российской стороны.

При этом, несмотря на кризис, появились и новые направления. Например, Дубай.

В феврале "Белавиа" и FlyDubai начали полеты и сейчас выполняют по три рейса в неделю. Причем они загружены практически на 100%. Пользуются спросом Узбекистан и Турция: в Стамбул регулярные рейсы выполняют Turkish Airlines и "Белавиа", а последняя еще недавно начала чартерные полеты в Анталью. Зимой "Белавиа" полетела в Египет - Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Есть рейсы в Грузию - Батуми и Тбилиси. Сейчас их выполняет только "Белавиа", но ожидается приход Georgian Airways. По западному направлению летают немецкая Lufthansa и польский LOT. В Прибалтику выполняет рейсы airBaltic.

- Также отрабатываются вопросы по Черногории и Албании. В Черногорию 30 апреля запланирован первый чартерный рейс, но на нем будут руководители турфирм, которые хотят изучить на месте обстановку. Если все сложится хорошо, то уже с мая раз в неделю туда полетят самолеты, а летом периодичность может увеличиться до 5-6 рейсов. Туристический рынок оживает. Кроме того, "Белавиа" будет выполнять рейсы из областных городов: сейчас летают в Египет, в мае добавится Турция. В таких городах, как Витебск, Могилев, Гомель, есть спрос и со стороны российских туристов, - заключает Василий Корнев.

WizzAir - на подходе, Raynair - не спешит

Пандемия заметно притормозила приход в Беларусь одного из лидеров сегмента лоукост - венгерской авиакомпании WizzAir. Начальник отдела маркетинга и развития авиационных перевозок службы внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск Оксана Терещенко говорит, что работа по подписанию договора начата еще полтора года назад и все условия давно согласованы:

- По предварительным договоренностям они должны были начать полеты с апреля, но пандемия изменила планы, сроки сдвинули. Думаю, как только позволит ситуация, WizzAir начнет полеты из Беларуси. У них есть такое желание. Если говорить о другом лидере сегмента - ирландской авиакомпании Raynair, то с ним, утверждает Оксана Терещенко, в последние годы переговоров не велось:

- Raynair нужны стабильные направления с большим пассажиропотоком из точки в точку. Однако наш аэропорт придерживается хабовой модели. Благодаря базовому перевозчику - "Белавиа" - и его сотрудничеству с иностранными авиакомпаниями у нас развита маршрутная сеть, которая обеспечивает возможность и удобные условия пассажирам для пересадки на другие направления в кратчайшие сроки. У нас много перевозчиков гибридной модели, например airBaltic и FlyDubai, которым интересен как прямой пассажиропоток, так и стыковки для трансферных пассажиров. И с этой точки зрения мы, безусловно, заинтересованы в каждом перевозчике, включая лоукосты.

Рекордный объем перевозок

Заместитель начальника службы - начальник отдела контейнерных перевозок службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги Вячеслав Санжаровский говорит, что в самом начале пандемии рассматривали различные сценарии развития ситуации из-за того, что не знали, как поведет себя экономика:

- Было сложно прогнозировать объемы грузоперевозок, которые напрямую зависят от контактов между отправителями и получателями. Ведь начало пандемии пришлось как раз на период, когда заключаются новые контракты и определяются условия поставок. Например, возникли некоторые сложности с китайской границей. Там из-за дополнительных факторов по исключению рисков заражения (санитарная обработка, контроль состояния здоровья персонала) возникали задержки, так как никто не был готов к пандемии. Но о полной остановке грузоперевозок речи не шло, так как полностью бы остановилась вся экономика. В любом случае нужно было перевозить жизненно необходимые вещи: маски, медицинское оборудование и прочее.

Несмотря на сложности, рынок грузоперевозок, особенно контейнерных, имеет хорошую динамику роста. Если сравнивать с показателями в течение пяти последних лет, то общий объем вырос почти в три раза. Также в 2020 году БелЖД достигла рекордного объема перевозок в миллион контейнеров.

- В этом направлении активно развиваются перевозки в сообщении Китай - Европа - Китай: за последнюю пятилетку темп роста увеличился в 4 раза. Тенденции таковы, что перевозки грузов в контейнерах будут и в дальнейшем активно развиваться. В условиях пандемии у нас появились грузы, которые ранее не перевозились по железной дороге. Например, почтовые отправления из Китая, которые раньше доставлялись авиасообщением. Теперь часть данного грузопотока перешла к нам, - объясняет Вячеслав Санжаровский.

Еще один положительный эффект, связанный с коронавирусом, - цифровизация перевозок. В прошлом году БелЖД полностью перешла на оформление грузов по электронным накладным на внутриреспубликанских перевозках.

- Сейчас реализуем соответствующий проект в международном сообщении. Также развиваем уже начатую ранее систему линейных центров обслуживания, чтобы минимизировать визиты грузовладельцев к нам в товарную контору и лишние контакты по оформлению перевозки: теперь наша задача - максимально перейти на оформление в электронном формате, - дополняет Вячеслав Санжаровский. - Отмечу, что в условиях пандемии ряд разных бизнес-проектов стал развиваться интенсивнее. Если раньше необходим был личный контакт, к которому все привыкли, то сейчас можно решать важные вопросы дистанционно, в том числе в формате видеоконференций. Это ускоряет обсуждение и принятие решений.

Не хватает транспорта и шоферов

В некоторых странах автомобильным международным грузоперевозчикам приходилось работать по новым схемам доставки.

- Например, если везли что-то в Монголию или Китай, которые закрыли свои границы, то наш водитель доезжал до пограничного пункта пропуска данных стран, где передавал полуприцеп монгольскому или китайскому коллеге, а тот уже вез его к месту доставки. Там его разгружали и дальше, груженым или порожним, возвращали, - рассказывает заместитель генерального директора ассоциации "БАМАП" Александр Солощев.

Согласно исследованиям Международного союза автомобильного транспорта, в 2020 году автотранспортные организации по всему миру потеряли 18% дохода, что эквивалентно 580 млрд евро. Прибыль от основной деятельности упала на 4%. Причины две: первая - простой транспорта при въезде в другую страну из-за дополнительного контроля, включая проверку состояния здоровья водителей, и закрытие границ привело к падению объемов перевозок; вторая - на фоне общего сокращения объемов перевозок пришлось столкнуться с простоями и ожиданиями загрузки в европейских странах, падением фрахтовых ставок.

Однако белорусским перевозчикам удалось избежать серьезного падения. Александр Солощев отмечает: меры, принятые правительством и организациями международного автотранспорта, позволили, несмотря на сложную ситуацию, дать прирост по поступлению иностранной валюты и экспорту услуг на 0,7% по отношению к 2019 году, а в январе 2021 по отношению к данному периоду прошлого года - 103,5%.

- И это при том, что грузооборот по стране в целом снизился на 6%. Наши перевозчики одни из первых откликнулись, когда нужно было доставлять медикаменты и оборудование в страны ЕС, потому что там многие зарубежные компании либо сокращали штат, либо и вовсе объявляли о банкротстве.

По мнению Александра Солощева, пандемия также ускорила цифровизацию и электронную торговлю, что позволило увеличить объемы перевозок. Сейчас "БАМАП" совместно с Государственным таможенным комитетом (ГТК) пытаются перейти на электронный документооборот.

- Вместе с Минтрансом и Минсвязи и информатизации движемся к тому, чтобы быстрее реализовать в Беларуси электронную международную накладную CMR, а с ГТК - переход на электронную книжку МДП (гарантийная книжка для транзита). Это тоже поможет ускорить пересечение границы, - делится планами Александр Солощев. - Сейчас увеличиваются объемы продаж товаров с использованием интернет-порталов и электронных бирж, что подстегивает рынок. Из-за этого международный рынок транспортных услуг столкнулся с нехваткой транспорта и водителей. Согласно опросу членов Международного союза автомобильного транспорта, в Европе с октября 2018-го по январь 2019 года нехватка водителей составляет 21% в секторе грузовых перевозок и 19% - автобусных.

По данным Международного союза автомобильного транспорта, половине водителей в мире необходимо пройти повышение квалификации, так как средний возраст приближается к 50 годам. У нас ситуация немногим лучше - 45 лет. Поэтому сейчас одна из главных целей "БАМАП" - подготовка водителей-международников на базе профессиональных технических училищ, колледжей и лицеев.

- У нас есть план совместных действий с Министерством образования, которым предусматривается создание групп для желающих заниматься международными перевозками. Молодежь получает категорию "С", потом обучается до категории "СЕ", чтобы работать с полуприцепами, и мы получаем готового водителя для транспортного предприятия, - уверяет Александр Солощев. - Учитывая, что по госпрограмме "Транспортный комплекс" к 2025-му мы должны увеличить экспорт услуг на 25%, нам необходимы свежие кадры, поэтому совместная работа с Министерством образования даст свой эффект. Ни в одной стране больше нет ничего подобного.

Сергей Шемет: "Совместно с РЖД и транспортными ведомствами России и Беларуси согласовано открытие с 30 апреля 2021 года регулярного скоростного дневного пассажирского сообщения по маршруту Минск - Москва: в сутки две пары поездов навстречу друг другу. Из Минска и Москвы поезда будут отправляться по зеркальному расписанию в 6.20 и 16.00. Время в пути - от 6 часов 50 минут до 6 часов 55 минут".

Александр Солощев: "По итогам января-декабря 2020 года автомобильный транспорт занимает второе место в экспорте услуг и по сформированному положительному сальдо после компьютерных услуг".

Участники круглого стола:

заместитель генерального директора по производству РУП "Национальный аэропорт Минск" Василий Корнев;

заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Сергей Шемет;

начальник отдела маркетинга и развития авиационных перевозок службы внешнеэкономической деятельности РУП "Национальный аэропорт Минск" Оксана Терещенко;

заместитель начальника службы - начальник отдела контейнерных перевозок службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги Вячеслав Санжаровский;

заместитель генерального директора ассоциации "БАМАП" Александр Солощев.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-