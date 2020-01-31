В ПВТ отмечают живой творческий диалог между IT-сообществом и парламентом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси IT-сообщество и парламент ведут живой творческий диалог. Его цель - опережать мировые законодательные новации. Об этом сегодня журналистам заявил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Всеволод Янчевский отметил, что между IT-сообществом и парламентом налажен "очень живой, хороший, творческий диалог, который направлен на то, чтобы мы не только не отставали, а опережали законодательные новации, которые есть в мире и касаются сферы хай-тека". Он поблагодарил депутатский корпус за интерес к теме и поддержку IT.

В современном мире все актуальное сегодня, особенно в сфере технологий, буквально через один-три года уже требует изменений. "Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений, иногда довольно существенных", - добавил директор ПВТ.

В 2017 году Президент подписал декрет о развитии цифровой экономики. "Благодаря известным решениям, которые в свое время принял глава государства, Беларусь стала пионером (причем не только в регионе, но и во всем мире) в законодательстве, которое касается IT-сферы, высоких технологий", - сказал Всеволод Янчевский.

В свою очередь заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич отметил, что декрет в свое время стал передовым документом. Сейчас его нормы постепенно внедряются в законы. Так, сейчас в парламенте находится законопроект о персональных данных. "Любая технология несет как пользу, так и вред. Мы должны стимулировать полезное развитие и минимизировать любой вред", - пояснил его суть вице-спикер. Отвечая на вопрос, как депутаты могут поддержать внедрение IT на государственных предприятиях, заместитель председателя Палаты представителей заметил, что госсектор в этом плане не отстает от частного. "Все зависит от потребности, желания и стремления конкретных предприятий, их менеджеров. Технологии ускоряют, удешевляют производственный процесс, любой менеджер должен стремиться к тому, чтобы внедрять их", - считает он. "Если есть потребность в стимулирующих законодательных решениях, то мы это можем обсудить. Если будут такие идеи, мы их рассмотрим", - сказал парламентарий.

В ПВТ сегодня состоялся круглый стол по развитию IT-индустрии, перспективам цифровизации финансовой сферы Беларуси. В дискуссии приняли участие депутаты, представители Национального банка, Министерства финансов. В частности, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич обратила внимание, что все высокие технологии, которые существуют в мире и стране, быстрее всего внедряются именно в финансовую сферу. "Когда технологии активно внедряются в финансовую сферу, она вольно или невольно подталкивает все другие отрасли к тому, чтобы они также реагировали на все новшества. Это процесс, который потребует неоднократного вмешательства, в том числе со стороны законотворчества", - уверена она. Депутат назвала важным для страны и общества вопрос, как встроить этот высокотехнологичный механизм в реальный сектор экономики.

В стране реализуется программа цифровизации экономики, возникают вопросы регулятивные, налогообложения, защиты информации и банковского сектора, других финансовых направлений. Остается еще ряд сфер, которые не урегулированы так, чтобы можно было обезопасить и поддержать развитие определенной технологии, защитить финансовую сферу и население от кибератак, констатировала депутат.

"Требуется более детальная и глубокая проработка этих вопросов, их законодательное закрепление. Право и бизнес должны идти рядом", - резюмировала Людмила Нижевич, призвав участников круглого стола обсудить все насущные проблемы, которые нужно решить в ближайшее время и на перспективу.-0-