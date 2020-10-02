В работе учителя важны искренность и желание посвятить себя любимому делу - Кунцевич

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важными качествами в работе учителей являются искренность и желание отдавать себя любимому делу. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику - Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кунцевич подчеркнул, что будущее страны складывается из миллионов судеб детей, которых воспитывают учителя. "Именно вы, учителя, педагоги, воспитатели, укрепляете фундамент нашей государственности. Это очень важные слова, особенно в контексте сегодняшнего дня, когда белорусское общество сдает экзамен на зрелость и право жить в мирной и суверенной стране, стране, где прекрасно понимают, что Беларусь будущего создается не на митингах и площадях, и где уважают то, что было сделано предыдущими поколениями белорусов, нашими учителями", - сказал он.

"Я уверен, что каждый из вас, приходя в аудитории к ученикам, не просто отбывает необходимые часы, а оставляет там частицу себя, своей души, - продолжил замглавы Администрации. - Про труд таких людей в Беларуси говорят, что они "шчыруюць". С детьми, действительно, невозможно без искренности. Потому хороший учитель должен не просто работать, а "шчыраваць" - каждый день, на каждом уроке, для каждого своего ученика. Именно такие люди востребованы, именно они определяют будущее отечественных систем образования и воспитания".

На торжественном мероприятии в Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка чествовали лучших представителей системы образования страны, в том числе финалистов республиканского конкурса "Учитель года". Им вручили почетные грамоты Совета Министров и Администрации Президента, благодарности премьер-министра и главы Администрации Президента, нагрудные знаки "Отличник образования".-0-