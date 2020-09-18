18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу школьных служб медиации планируют включать родителей для мирного разрешения конфликтных ситуаций в школе, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов, руководитель проекта "Школьная медиация", медиатор центра "Медиация и право" Ирина Орловская.

"Немаловажным направлением в развитии школьной медиации является то, что мы планируем включить в работу школьных служб медиации еще и родителей, рассказать им о плюсах и возможностях медиации, о том, как мирно они смогут решать свои вопросы с детьми дома, разрешать сложные ситуации в школах, если они возникают", - сказала Ирина Орловская.

По ее словам, не менее важно, чтобы будущие педагоги начальных классов, педагоги-предметники, преподаватели в вузах и колледжах обладали техниками мирного урегулирования конфликта. В связи с этим целесообразно обсуждать вопросы выработки общей методологии по подготовке будущих специалистов в сфере образования, а также будущих юристов со знанием восстановительных подходов.

"Все это необходимо для того, чтобы общими усилиями мы смогли создать для наших детей благоприятный климат для получения знаний, выработать алгоритм взаимодействия по урегулированию конфликтов", - отметила исполнительный директор.

В Беларуси работа по развитию школьной медиации идет с 2015 года. Уже создано более 20 школьных служб медиации, которые позволяют поссорившимся сторонам разрешать сложные конфликты, не оставляя негативных чувств и самим находить пути к исправлению ситуаций. "После апробирования нескольких моделей, мы пришли к выводу, что наиболее эффективная модель предполагает привлечение различных специалистов при разрешении школьного конфликта", - сказала Ирина Орловская.

Организации эффективной школьной службы медиации был посвящен круглый стол, который прошел 17 сентября в Минске. Участники первой секции, в том числе представители преподавательского состава школ и госорганов, работающих с детьми, обсуждали возможности медиации и медиативного подхода для учреждений образования. На круглом столе представили опыт внедрения школьных служб медиации. На второй секции - "Родительский университет" - были представлены результаты анализа влияния медиации на детско-родительские и в целом семейные отношения. Основными участниками секции выступили родители и юные медиаторы.

Проект по развитию школьной медиации в Беларуси начат в 2015/2016 учебном году центром "Медиация и право". Первым учреждением образования, в котором создана школьная служба медиации, стало ГУО "СШ №30 Минска". В декабре 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве между центром "Медиация и право", комитетом по образованию Мингорисполкома и Минским городским институтом развития образования, реализован проект "Учимся понимать друг друга". Внедрение школьных служб медиации проходило на базе 11-ти учреждений образования столицы. Продолжением этой инициативы в 2019 году стал проект "Гуманный подход к каждому ребенку в интересах будущего гуманного общества", реализуемый в Ленинском районе Минска и в Барановичах при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).-0-