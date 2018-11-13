В ракетных войсках и артиллерии возросла скорость модернизации - Козловский

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнее время в ракетных войсках и артиллери значительно возросла скорость модернизации и принятия на вооружение новых образцов техники. Об этом сегодня сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС Геннадий Козловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Козловский также отметил, что нет спада и в интенсивности боевой подготовки, только рост. "И рост не количества мероприятий, а их качества. Это связано и с принятием на вооружение новой техники, и с тем, что наука и практика применения рода войск не стоит на месте, постоянно развивается. Поэтому меняется и характер проводимых мероприятий", - пояснил генерал-майор.

Он добавил, что для ракетных войск в этом году было знаковым участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил Беларуси. Там привлеченные подразделения показали высокие результаты. Также важен был и второй этап командно-штабного учения ракетных войск и артиллерии ВС. Тогда привлекались те воинские части и подразделения, применение вооружения которых на территории Беларуси ограничено. Это "Полонез" и тактический ракетный комплекс "Точка". Этап проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. "Там все задачи по нанесению ракетных ударов были выполнены на "отлично". При этом в комплексе применялись не только боевые средства, но и обеспечивающие. В режиме онлайн в Минске наше руководство наблюдало за учением, видело результат ударов и действий подразделений. Использовались также БПЛА, которые в режиме реального времени вели разведку и осуществляли контроль стрельбы на поражение", - рассказал Геннадий Козловский.

Кроме того, в этом году с воинскими частями и подразделениями рода войск проведено более 380 тактических учений и контрольных занятий по специальной подготовке с боевой стрельбой. Во время них совершенствовалась отлаженность работы штабов и профессиональная подготовка должностных лиц. По итогам всех проведенных мероприятий получены положительные оценки.

Современные средства позволяют обучать личный состав без практического применения вооружения. Система подготовки организована таким образом, что расчеты приезжают, к примеру, на полигон Ашулук и каждый год показывают высокие результаты. Это касается и подготовки расчетов "Полонезов", которые действовали в этом году на полигоне Сары-Шаган. "Пуски подтвердили не только технические характеристики, но и то, что налаженная у нас подготовка обеспечивает готовность к выполнению задач по предназначению", - подчеркнул Геннадий Козловский.

Белорусских ракетчиков и артиллеристов в следующем году ждут совместные учения с Россией на ее территории. Кроме того, будут проведены контрольные занятия с ракетными войсками Вооруженных Сил в два этапа с выходом на полигон Сары-Шаган. Будут проводиться также и соревнования.

В Беларуси 19 ноября будет отмечаться День ракетных войск и артиллерии. Торжественное собрание и праздничный концерт состоятся 16 ноября в клубе Военной академии Беларуси "Ракетчик". Также подобные мероприятия пройдут в каждой ракетной и артиллерийской воинской части 19 ноября.-0-